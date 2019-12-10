كورة ستار MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش ليفربول Stream SALAH

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج - تفاصيل مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة: Bein Sports HD1 .

معلقين المباراة: حفيظ دراجي .

الملعب: ريد بول ارينا .

المناسبة: دوري أبطال أوروبا .





موعد مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر لجميع الدول العربية:

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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بطاقة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر



