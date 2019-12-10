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كورة ستار MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش ليفربول Stream SALAH

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:38 م
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يلا شوت ليفربول - رابط مباراة ليفربول
يلا شوت ليفربول - رابط مباراة ليفربول
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج - تفاصيل مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: Bein Sports HD1 .
معلقين المباراة: حفيظ دراجي .
الملعب: ريد بول ارينا .
المناسبة: دوري أبطال أوروبا .

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر لجميع الدول العربية:
8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:55 مساءاً بتوقيت مصر .
7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:55 مساءاً بتوقيت العراق .
7:55 مساءاً بتوقيت السودان .
8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:55 مساءاً بتوقيت تونس .
6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:55 مساءاً بتوقيت قطر.
5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ننوه لكم أن هذا البث يتم تحديثه على مدار الساعة بجودات تناسب جميع مستخدمين الانترنت وجميع الاجهزة.

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بطاقة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر

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