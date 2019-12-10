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610 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبي المالي  تداولات اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق  بنسبة 0.12 بالمائة، بما يُوازي 3.17 نقطة ليبلغ مستوى 2687.61 نقطة، تزامناً مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.68 بالمائة، لتُخالف البورصة الاتجاه السلبي الذي أغلقت عليه يوم أمس ، وبلغ حجم التداولات نحو 201.13 مليون سهم، بسيولة قدرها 319.49 مليون درهم، بعد تنفيذ 2589 صفقة.

وربح سوق دبي المالي اليوم نحو 610 ملايين درهم حيث ارتفعت الي 366.02 مليار درهم، مُقابل 365.41 مليار درهم في جلسة يوم أمس.

وعلي مستوي القطاعات المتداولة بسوق دبي المالي ، فقد ارتفع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.58 بالمائة، ثم الخدمات بنسبة 0.88 بالمائة، وجاء ثالثاً البنوك بنسبة 0.59 بالمائة، وتلاه الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13 بالمائة، بينما انخفض وحيداً قطاع العقارات بنسبة 1.25 بالمائة.

أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم فقد ارتفع 11 سهماً كان في صدارتها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63 بالمائة، بينما انخفض 16 سهماً كان في مقدمتها سهم شركة داماك العقارية بنسبة 4.23 بالمائة ، وكان السهم الأنشط من حيث حجم التداول سهم شركة الاتحاد العقارية بعد تداول 60.91 مليون سهم، فيما كان الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداول سهم شركة إعمار العقارية بسيولة وصلت إلى 73.16 مليون درهم ، وكان في صدارة الأسهم الرابحة سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 1.87 بالمائة، وزاد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.75 بالمائة.

على الجانب الآخر، انخفض سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.49 بالمائة، ثم هبط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.23 بالمائة.
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