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إصابة 3 عمال بصعق كهربائى أثناء العمل فى الدقهلية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أصيب ثلاثة عمال بصعق كهربائي أثناء رفع مواد بناء بميت سلسيل، في محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث ميت سلسيل بوصول ٣ عمال لمستشفي ميت سلسيل إدعاء صعق كهربائي أثناء رفع مواد بناء بمنزل في قرية الجعفرة التابعة للمركز.

وعلي الفور انتقل الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كل من هاني ي. أ ٣٣ سنة، ونعيم م. ن. ٢٠ سنة، ومحمد أ. ال ٢٠ سنة وجميعهم من قرية الشركة التابعة لمركز دكرنس بصعق كهربائي أثناء رفع مواد بناء بمنزل توفيق حسني بقرية الجعفرة التابعة لمركز ميت سلسيل، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري التحقيق في الواقعة.
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