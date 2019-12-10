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السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:38 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر.

وكتب الرئيس عبر حسابه بموقع تويتر: "سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.

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الكلمات المفتاحية

رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس سيريل رامابوزا

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