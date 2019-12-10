السفير الأمريكي يحث الحكومة الألمانية على عدم تمويل الإرهاب الإيراني

صرح ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، بأنه يجب على حكومة ألمانيا الانضمام إلى الولايات المتحدة والعمل على وقف دعم النظام الإيراني للإرهاب، ردًا على حدث غرفة التجارة الألمانية الإيرانية في برلين.





وقال السفير الأمريكي في ألمانيا، لصحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء: "سنواصل الشرح لشركائنا أنه يتعين علينا العمل معًا لإنهاء الدعم الإيراني للإرهاب".





وأضاف "جرينيل": "الاقتصاد متوتر لأن النظام الإيراني ينقل موارده إلى وكلاء الإرهابيين في لبنان وسوريا. سنستمر في التوضيح لشركائنا أنه يجب علينا العمل معًا لإنهاء الدعم الإيراني للإرهاب وليس إيجاد طرق لمنح النظام مزيدًا من الموارد".





وفي سياق آخر، تعتقد الحكومة الأمريكية، أن إيران تقف وراء سلسلة من الهجمات الصاروخية المتزايدة التعقيد على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة في العراق، حسبما قال العديد من المسؤولين الأميركيين لشبكة "سي ان ان".





كما وقعت الهجمات مع تزايد قلق الولايات المتحدة، من أن إيران قد تخطط لاستفزازات جديدة ضد القوات الأمريكية والمصالح في المنطقة.





ويعتقد الجيش الأمريكي بقوة، أن الجماعات المدعومة من إيران داخل العراق هي المسؤولة، وفقًا لمسؤول أمريكي لديه معرفة مباشرة بالأحداث الأخيرة.





وكانت هناك تسع هجمات صاروخية على أو بالقرب من المنشآت العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية في الأسابيع الخمسة الماضية، وآخرها اليوم الاثنين.





وقال شون روبرتسون المتحدث بإسم البنتاجون في بيان، نحن نأخذ هذه الحوادث على محمل الجد مثلما يفعل شركاءنا في قوات الأمن العراقية، الذين يحققون في هذه الأحداث، لقد أوضحنا أن الهجمات على الولايات المتحدة وأفراد ومرافق التحالف، لن يتم التسامح معها ونحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا.





كما تعمل القوات الأمريكية في العراق بدعوة من حكومة العراق لدعم القوات العراقية ضد داعش.





وقال وزير الدفاع مارك إسبير يوم السبت الماضي، إنه هناك تقارير في الأماكن العامة عن إطلاق صواريخ على القوات الأمريكية في قواعد في العراق.





وفي أحدث هجوم وقع اليوم الاثنين، أصابت أربعة صواريخ موقع تدريب عسكري بالقرب من مطار بغداد الدولي حيث تقوم القوات الأمريكية بتدريب أعضاء في دائرة مكافحة الإرهاب العراقية.





وفي حين لم يصب أو يُقتل أي من الأفراد الأمريكيين، أصيب ستة من أفراد قوات الأمن العراقية، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش العراقي.

وعقب الهجوم، فتشت قوات الأمن العراقية المنطقة وصادرت شاحنة صغيرة بالقرب من القاعدة تحمل منصة إطلاق الصواريخ، وفقًا للبيان نفسه.