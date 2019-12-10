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يلا شووت MATCH Uefa مشاهدة مباراة ليفربول سالزبورغ بث مباشر yalla live كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة NOW

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:30 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ في لقاء الإياب ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب سالزبورغ اليوم لقاء بين فريقي نادى ريد بول ونظيره ليفربول في مواجهة الحسم للفريق الأحمر والذي يأمل في التأهل عن صدارة المجموعة لأن الخسارة أمام المنافس تعني توديع البطولة في حال إنتصار نابولي هو الآخر علي حساب نادي جينك، وقد أستطاع نادى ليفربول إعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط جمعهم من فوز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة وخَسر مباراة مثلها ، وفي اللقاء الماضي لعَب أمام نادى نابولي وإنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف ، على الجانب الآخر نادى ريد بول سالزبورج يحتل المركز الثالث برصيد سبعة نقاط من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة وتلقي مبارياتين هزيمة.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ في

تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..

الوفد الرياضي، سوف ينشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 10 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ مباشر يلا شوت وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف.

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