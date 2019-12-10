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حساب المواطن يودع دفعة شهر ديسمبر .. 2.6 مليار ريال سعودي للمستفيدين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:29 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مبلغ 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم. 

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة من حساب المواطن 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر ديسمبر من حساب المواطن 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.


حساب المواطن يودع دفعة شهر ديسمبر .. 2.6 مليار ريال سعودي للمستفيدين
حساب المواطن يودع دفعة شهر ديسمبر .. 2.6 مليار ريال سعودي للمستفيدين
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