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كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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بوابة الفجر
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أصدرت مُنظمة تسونامي الديموقراطية بيان رسمي في الساعات الماضية تهدد فيه إقامة مباراة الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو.


وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن يوم 18 ديسمبر المقبل موعداً لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمؤجلة من الجولة العاشرة بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا.


وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: مُنظمة تسونامي الديموقراطية تُهدد كلاسيكو الكامب نو، أصدر بيان يوم الثلاثاء أوضح أن أكثر من 18000 شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاحتجاج الذي سيبدأ 5 مساء بجانب الكامب نو, اي قبل أربع ساعات فقط من انطلاقة مباراة برشلونة-مدريد.


واشارت الصحيفة إلى أن العدد الكبير بجانب الكامب نو سيمنع وصول حافلة ريال مدريد وبرشلونة لملعب اللقاء وهو ما يهدد بإقامة المباراة.

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