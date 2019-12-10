«يلا شوت» Match LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر yallakora رابط ماتش ليفربول PLUS «هدف أبو صلاح»

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال، في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم مساء اليوم الثلاثاء " علي ملعب " ريد بول أرينا " ، في تمام الساعة الثامنة الإخمسة مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال.





مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال





تقام مباراة اليوم الثلاثاء، في تمام 7.45 بتوقيت القاهرة، 8.45 بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 بتوقيت الإمارات.









مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال





يدخل فريق ريد بول سالزبورغ المباراة في المجموعة الخامسة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينا يحتل ليفربول الأنجليزي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .





مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال





القنوات الناقلة مباراة ليفربول اليوم، عبر قنوات بي ان سبورت 1 الناقل حصري لدوري أبطال أوروبا.





مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال









يتصدر الريدز المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نابولي بينما يحتل نظيره ريد بول المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ونقطتين عن نابولي ويتنافس الثلاثي بقوة علي ضمان ورقة التأهل وحجز مقعدين في الدور الـ 16 .





مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشرة 10-12-2019 في دوري الأبطال





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