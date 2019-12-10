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ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باتهامات الديموقراطيين له بسوء استخدام السلطة سعيا لعزله، قائلا إنها تثير السخرية.


هذا وتبنى الديمقراطيون، الثلاثاء، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار السعي إلى عزله، هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.


وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة، يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونجرساتهامًا.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون، الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.


وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية، إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.


كما قالت "سي إن إن"، إن هناك اتهامًا ثالثًا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.



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