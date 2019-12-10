ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله

هذا وتبنى الديمقراطيون، الثلاثاء، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار السعي إلى عزله، هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.





وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة، يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونجرساتهامًا.



