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كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:19 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

يتصدر الريدز المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نابولي بينما يحتل نظيره ريد بول المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ونقطتين عن نابولي ويتنافس الثلاثي بقوة علي ضمان ورقة التأهل وحجز مقعدين في الدور ال 16 .

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

بينما أكد هالاند مهاجم ريد بول عن مدي أهمية المباراة بالنسبه له ويعتبرها المواجهة الاهم في حياته ، وصرح قائلاً نحن لا نخشي ليفربول وليس لدينا ما نخسره سندخل المباراة ونتمتع بأنفسنا .


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