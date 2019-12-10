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رئيس البرلمان منتقدا عدم التزام النواب: "أحنا مش في سنة أولي"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:20 م
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الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
إسلام شعراوي
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انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، عدم التزام عدد من الأعضاء بالتقاليد والأعراف البرلمانية فى مناقشة طلبات الإحاطة، قائلا: "إحنا فى سنة خامسة مش أولى ولسة بنتعلم مهارات وتقاليد برلمانية مش معقول".

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.
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الكلمات المفتاحية

مهارات وتقاليد مجلس الوزراء مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان

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