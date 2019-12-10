الليلة.. "مصر النهاردة" يناقش مبادرة السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة في كافة محافظات الجمهورية.



وتستضيف الفقرة الدكتور خالد عاطف حسن شاهين المدير التنفيذي للمبادرة؛ للحديث عن تفاصيل المبادرة والجهود التي تبذل للقضاء على قوائم الانتظار، وحجم ما تم من عمليات جراحية.





كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية موضوع التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وسعي الدولة المصرية إلى إحداث نهضة شاملة في جميع المجالات، والتحرك السريع لمواكبة التطور المذهل الذي يشهده العالم المتقدم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوضح ضيف الفقرة ما هي الثورة الصناعية الرابعة، وما هو التحول الرقمي وفوائده على التعليم والصحة والاقتصاد والخدمات الحكومية؛ حيث تستضيف الفقرة الدكتور مهندس أحمد عبدالنظير رئيس مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي.





يذكر أن البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.