Advertisements
Advertisements
Advertisements

الليلة.. "مصر النهاردة" يناقش مبادرة السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:18 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة في كافة محافظات الجمهورية.


وتستضيف الفقرة الدكتور خالد عاطف حسن شاهين المدير التنفيذي للمبادرة؛ للحديث عن تفاصيل المبادرة والجهود التي تبذل للقضاء على قوائم الانتظار، وحجم ما تم من عمليات جراحية.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية موضوع التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وسعي الدولة المصرية إلى إحداث نهضة شاملة في جميع المجالات، والتحرك السريع لمواكبة التطور المذهل الذي يشهده العالم المتقدم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوضح ضيف الفقرة ما هي الثورة الصناعية الرابعة، وما هو التحول الرقمي وفوائده على التعليم والصحة والاقتصاد والخدمات الحكومية؛ حيث تستضيف الفقرة الدكتور مهندس أحمد عبدالنظير رئيس مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أن البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر النهاردة برنامج مصر النهاردة القضاء على قوائم الانتظار الفجر

أخبار تهمك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ ساعة و نصف

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. تدخلات تركيا في الشأن الليبي

الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. 'شبكه الطرق القومية بمصر نقلة حضارية قوية'

اليوم.. برنامج 'مصر النهاردة' يكشف كذب جماعة الإخوان الإرهابية

اليوم بـ'مصر النهاردة'.. افتتاح الرئيس السيسي لمصنعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة

الليلة بـ 'مصر النهاردة'.. افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات قومية بالسويس وجنوب سيناء

الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. استعراض خطة تنمية الصادرات المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

04:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status