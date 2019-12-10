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رئيس البرلمان عن زي الفنانات في المهرجانات: "اللي مش عاجبه ميتفرجش"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:18 م
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رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
إسلام شعراوي
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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الزي الخاص بالفنانين والفنانات يخرج عن نطاق سلطة وزارة الثقافة ويندرج تحت "الحرية الشخصية".

وقال عبدالعال، إن من يريد مشاهدة فعاليات المهرجان فليشاهده، ومن لا يرغب لا يشاهد.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

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زي الفنانين زي الفنانات المهرجانات البرلمان اخبار مصر أخبار البرلمان

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