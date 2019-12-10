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بنى عبيد ينتزع صدارة المجموعة التاسعة بالقسم الثالث

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:18 م
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مظاليم
مظاليم
هيثم حبيب
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انتهت قبل لحظات منافسات الجولة الحادية عشرة للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات فيما غاب ميجاسبورت عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

بنى عبيد تمكن من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب السنبلاوين خارج ملعبه بهدف وحيد مكنه من إحتلال صدارة الترتيب مجددا بعدما خسر الصدارة بالجولة الماضية عقب خسارته أمام نبروه.

نبروه أخفق فى إسعاد جماهيره وتجاوز عقبة شبان بدواى والذى نجح فى الحصول على نقطة غالية بالتعادل سلبيا بدون أهداف.

شربين تمكن من حصد نقاط مباراته الثلاث بفوز صعب على مستضيفه المطرية بهدفين مقابل هدف بعدما كان متأخرا بهدف.

المنزلة تمكن من تحقيق الفوز الأول بصعوبة كبيرة بهدف وحيد أمام ضيفه شباب الأمير فيما عاد مياه الدقهلية لتحقيق الإنتصارات بعدما تغلب على ضيفه منية سمنود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيما نجح كهرباء طلخا فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى على ملعبه بعدما تغلب على ضيفه عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف فيما حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء شيكو وضيفه بلقاس.

ترتيب القسم الثالث عقب لقاءات اليوم

١.بني عبيد ٢٣ نقطة
٢.شربين ٢٢ نقطة
٣.نبروه ٢١ نقطة
٤.ميجا سبورت ١٧ نقطة
٥.بدواي ١٦ نقطة
٦.شيكو ١٥ نقطة
٧.مياه الدقهليه ١٣ نقطة
٨.كهرباء طلخا ١٢ نقطة
٩.بلقاس ١٢ نقطة
١٠.عمال المنصوره ١١ نقطة
١١..شباب الامير ١١ نقطة
١٢.السنبلاوين ٧ نقاط
١٣.المطريه ٧ نقاط
١٤.منية سمنود ٦ نقاط
١٥.المنزله ٥ نقاط
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