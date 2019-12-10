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يلا شوت Reds مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر كورة لايف Chapions League رابط ماتش ليفربول تابع لايف SALAH الشوط

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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بوابة الفجر
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«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة .

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن  الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .


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