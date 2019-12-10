يلا شوت Reds مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر كورة لايف Chapions League رابط ماتش ليفربول تابع لايف SALAH الشوط

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وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة .





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وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .







