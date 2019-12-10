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البورصة الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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تراجعت البورصة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن المفاوضين الأمريكيين يخططون لتأجيل التعريفات الجمركية على الصين والتي تدخل حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية.

وكان تقرير لصحيفة "ثاوس تشينا مورنينج بوست" أشار اليوم أنه من غير المحتمل أن تتوصل الصين والولايات المتحدة لصفقة تجارية هذا الأسبوع قبل دخول التعريفات الأمريكية حيز التنفيذ.

وتراجع مؤشر  "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 27858 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو  0.1 بالمائة ليسجل 3132.9 نقطة.

واستقر مؤشر "ناسداك" التكنولوجي عند مستوي 8619 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.542.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر ناسداك مؤشر داو جونز مؤشر الدولار البورصة الأمريكية

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