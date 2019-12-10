استشاري علاقات أسرية: 50% معدلات الطلاق في مصر.. وأنصح بإطالة فترة الخطوبة

قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن معدلات الطلاق في مصر وصلت من 46 إلى 50%، موضحًا أن من بين أسباب الطلاق عدم اختيار الشريك المناسب، مع انفعالات وعصبية الأزواج ومد الأيدي على النساء، مناشدًا بإطالة فترة الخطوبة، مشيرًا إلى أن هناك إناس ضربوا أرقام قياسية في الطلاق حيث يحدث الطلاق بعد أسبوعين من الزواج.



وأشار "علام"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن 14% من حالات الطلاق تحدث بسبب ضرب الزوج للزوجة، و11% من حالات الطلاق تحدث بسبب تدخل الأهل، بينها 6% بسبب تدخل أهل الزوجة و5% بسبب تدخل أهل الزوج.



وأكد استشاري العلاقات الأسرية، أنه عندما سألوا 5 آلاف رجل عن سبب خلافهم مع زوجاتهم كان هناك إجماع على أن السبب الرئيسي للخلاف هو الندية، مشددًا على أن الزوج السوى الطبيعي يمكن للمرأة أن تكسبه بالرقة والأنوثة، بينما حينما سألوا المرأة عن سبب الخلاف وجدوا أنهم يفتقدوا الاهتمام والحنان والود.

