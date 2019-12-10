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ساندي تتهم كارمن سليمان "بالسرقة".. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:18 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت الفنانة ساندي، عن انزعاجها الشديد من تصرف، المطربة كارمن سليمان، بعدما وضعت على البوستر الخاص لـأغنيتها الجديدة نفس شعار ساندي، والتي اتهمتها بالتعدي على حقوهقا الفكرية.


ونشرت ساندي، صورة البوستر الدعائي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "للتوضيح  ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات الاصقه اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات و فوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة".

ساندى تتهم كارمن سليمان بالتعدي على حقوهقا الفكرية والملكية

وأضافت "و بعتبر ده تعدي علي حقوقي الملكيه الفكريه لان ما يصحش اتعب و اعمل مجهود عشان اعمل علامه تجاريه مميزه ويجي حد ياخدها علي الجاهز لمجرد اعتقاد انها اتنست"


واختمت ساندى حديثها قائلة" وانا ف الأصل صاحبه العلامه التجاريه ومتوثقه بالأوراق والتواريخ شكرا صديقتي الغالية ".


يشار إلي أن كارمن سليمان، كانت نشرت البرومو الخاص لأغنيتها الجديدة دون الكشف عن اسم العمل، وعلقت على البرومو الخاص قائلة" قريبا ".
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