20 طريقة مجانية لمشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج| بث مباشر ليفربول ضد سالزبورج بدون تقطيع| champions league





يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي سالزبورج النمساوي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





الفجر يقدم موعد مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا





وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية على ملعب رد بول أرينا.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا





وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي سالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.





قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا





وفي مفاجأة سارة لجماهير ليفربول في الوطن العربي قررت مجموعة من القنوات المفتوحة نقل مباراة الفريق اليوم ضد نادي سالوبورج في دوري أبطال أوروبا بشكل مجاني.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج بدوري الأبطال





ويقدم لكم موقع "الفجر" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري أبطال أوروبا كالتالي:





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.





قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.





قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.





قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.





قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.





قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.





قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.





قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.





قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.





قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.





قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.





قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.





قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.





قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.







