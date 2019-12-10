NETFLIX تطلق 3 مقاطع جديدة لشخصيات مسلسل The Witcher

أعلنت منصة NETFLIX، اليوم عن إطلاق 3 مقاطع جديدة لشخصيات مسلسل The Witcher وهم أبرز ثلاث شخصيات في المسلسل Geralt و Yennefer و Ciri حيث تركز مقاطع الفيديو على الشخصيات الجديدة لمسلسل The Witcher كلا على حدى، حيث سيقدم هنري كافيل وأنيا شالوترا وفريا ألان شخصياتهم قبل عرض المسلسل ولأول مرة في 20 ديسمبر 2019.

The Witcher

استنادًا إلى سلسلة الكتب الخيالية الأكثر مبيعًا، مسلسل "ذا ويتشر" هو تجسيد قصة ملحمية عن القدر والأسرة، والمصير المتشابك لثلاثة أفراد في العالم الواسع من القارة التي يتقاتل فيها البشر والأقزام والسحرة والعفاريت والوحوش من أجل البقاء والازدهار في مكان لا يمكن التمييز فيه بسهولة بين الخير والشر.

يتصدر فريق "ذا ويتشر" الملحمي:

• Henry Cavill الذي يؤدي دور Geralt of Rivia

• Anya Chalotra في دور Yennefer

• Freya Allan في دور Ciri

كما تم الإعلان عن ممثلين أخرين في وقت سابق، ومنهم:

• Jodhi May في دور Calanthe

• Björn Hlynur Haraldsson في دور Eist

• Adam Levy في دور Mousesack

• MyAnna Buring في دور Tissaia

• Mimi Ndiweni في دور Fringilla

• Therica Wilson-Read في دور Sabrina

• Emma Appleton في دور Renfri

• Eamon Farren في دور Cahir

• Joey Batey في دور Jaskier

• Lars Mikkelsen في دور Stregobor

• Royce Pierreson في دور Istredd

• Maciej Musiał في دور Sir Lazlo

• Wilson Radjou-Pujalte في دور Dara

• Anna Shaffer في دور Triss

يمكن لمحبي مسلسل The Witcher متابعة أخبار المسلسل الرسمية على Twitter، Facebook، Instagram

حول نيتفليكس

تُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 158 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.