Advertisements
Advertisements
Advertisements

NETFLIX تطلق 3 مقاطع جديدة لشخصيات مسلسل The Witcher

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
The Witcher
The Witcher
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أعلنت منصة NETFLIX، اليوم عن إطلاق 3 مقاطع جديدة لشخصيات مسلسل The Witcher وهم أبرز ثلاث شخصيات في المسلسل Geralt و Yennefer و Ciri حيث تركز مقاطع الفيديو على الشخصيات الجديدة لمسلسل The Witcher كلا على حدى، حيث سيقدم هنري كافيل وأنيا شالوترا وفريا ألان شخصياتهم قبل عرض المسلسل ولأول مرة في 20 ديسمبر 2019.

 

 

The Witcher

 

استنادًا إلى سلسلة الكتب الخيالية الأكثر مبيعًا، مسلسل "ذا ويتشر" هو تجسيد قصة ملحمية عن القدر والأسرة، والمصير المتشابك لثلاثة أفراد في العالم الواسع من القارة التي يتقاتل فيها البشر والأقزام والسحرة والعفاريت والوحوش من أجل البقاء والازدهار في مكان لا يمكن التمييز فيه بسهولة بين الخير والشر.

 

يتصدر فريق "ذا ويتشر" الملحمي:

 

Henry Cavill الذي يؤدي دور Geralt of Rivia

 

Anya Chalotra في دور Yennefer

 

Freya Allan في دور Ciri

 

كما تم الإعلان عن ممثلين أخرين في وقت سابق، ومنهم:

 

 

 

Jodhi May في دور Calanthe

 

Björn Hlynur Haraldsson في دور Eist

 

Adam Levy في دور Mousesack

 

MyAnna Buring في دور Tissaia

 

Mimi Ndiweni في دور Fringilla

 

Therica Wilson-Read في دور Sabrina

 

Emma Appleton في دور Renfri

 

Eamon Farren في دور Cahir

 

Joey Batey في دور Jaskier

 

Lars Mikkelsen في دور Stregobor

 

Royce Pierreson في دور Istredd

 

Maciej Musiał في دور Sir Lazlo

 

Wilson Radjou-Pujalte في دور Dara

 

Anna Shaffer في دور Triss

 

يمكن لمحبي مسلسل The Witcher متابعة أخبار المسلسل الرسمية على Twitter، Facebook، Instagram

 

حول نيتفليكس

 

تُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 158 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.

Advertisements

أخبار تهمك

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن صفقة برشلونة القادمة

منذ أقل من ساعة

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ 43 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status