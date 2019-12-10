ابن حرام.. أم تتخلص من طفلها ببيعة مقابل 48 ألف جنيه على «فيسبوك«

تجردت أم من مشاعر الإنسانية والأمومة وقررت بلا رحمة أن تبع طفلها بدم بارد، وتعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة جديدة هزت مشاعر الأمومة مقابل 48 ألف جنيه من أب مجهول الهوية.





"حد يشتري".. طفل للبيع!!





"لو فيه حد حابب يشتري طفل رضيع منى عمره شهور نرجو التواصل عَلي الخاص للجادين فقط»، بهذه الكلمات نشرت أم بوست على موقع فيسبوك، ولم تجد «الأم صاحبة البوست» غضاضة فى الرد على تساؤلات «المعلقين من الناس على البوست»، "بكام" للرد على الخاص، وكانت الشرطة قد نصبت لها كمينًا لاستدراجها عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي، والقبض عليها متلبسة في تلك الصفقة.





تواصل معاها رجال الشرطة، للمحاولة للوصول إلى صاحبة ذلك البوست والتى عرضته للبيع وردت عليهم بأنها تعرضه للبيع مقابل 48 ألف جنيه، طالبت الأم المشترين للطفل بالحضور مُبكرًا إلى مكان بميدان لبنان لسرعة إتمام البيع، ودفع المبلغ المطلوب.





وبالتحريات، رصدت مباحث الآداب وتتبعت تلك السيدة القاطنة بمنطقة العجوزة في القاهرة، لتستدرجها لميدان لبنان ومعها الطفل المعروض للبيع وتم إلقاء القبض عليها متلبسة.





اعترافات المتهم: "ابنى مفيش عنده أب"!!





مع إلقاء القبض على المتهمة، اعترفت بارتكابها للواقعة وأنها أقدمت بالفعل على بيع ابنها، وإنها تدعي "فاطمة "تبلغ من العمر 25 عامًا، حيث استهوت إليها الرزيلة لتمارسها مع أحد الشباب منذ عامين، ولكنه اختفي دون أن تعرف بياناته سوى اسمه فقط ويدعي "مصطفي"، وحملت منه سفاحًا، واستمرت في حملها إلي أن أنجبت ولكنها لا تعرف كيف تنفق عليه وخاصة بعد هروبها من منزل أهلها بمنطقة الهرم وهي بلا عمل، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



