Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أبرز ضيوف سعود المعاضيد في مقالب "وش الخير"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:34 م
Advertisements
سعود المعاضيد
سعود المعاضيد
Advertisements

انتهى الإعلامي سعود المعاضيد، من تصوير مقالبه "وش الخير"، لعرضها على منصة Netflix الرقمية قبل عرضها خلال شهر رمضان المقبل على شاشة خليجية وبعض القنوات المصرية.

 

وكشف سعود المعاضيد، أن الفنان بيومي فؤاد والمطرب الشعبي أحمد شيبة والفنان الكوميدي علاء مرسي ونجم الخليج داوود حسين هم أبرز ضيوف البرنامج في مجال الفن، بينما يستضيف مشاهير آخرين في عالم الرياضة والملاعب سيتم الكشف عنهم لاحقا عقب الانتهاء من مونتاج الحلقات الجديدة من البرنامج.  

 

وأضاف "المعاضيد" بأن البرنامج حاصل على دعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعود أرباحه لجمعيات الإغاثة لدعم لاجئين سوريا حول العالم، ويعتمد على إيقاع ضيوفه في مقالب كوميدية طوال الحلقة دون علمهم وإظهار الوجه الأخر لهؤلاء النجوم على الهواء بعد افتعال المقلب بهم، ومن المقرر طرح البرومو التشويقي للبرنامج عبر الفضائيات مطلع يناير المقبل.

تعرف على أبرز ضيوف سعود المعاضيد في مقالب "وش الخير"
تعرف على أبرز ضيوف سعود المعاضيد في مقالب "وش الخير"
Advertisements

أخبار تهمك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 6 ساعات

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ ساعة الا ربع

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن صفقة برشلونة القادمة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

04:14 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status