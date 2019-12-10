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"الزياني": اجتماع القمة عبر عن عمق الروابط التي تجمع الدول الخليجية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:28 م
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عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني
وكالات
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قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن اجتماع القمة عبر عن عمق الروابط التي تجمع الدول الخليجية.

وأوضح "الزياني"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي  الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عقب اختتام أعمال القمة الخليجية الـ40 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن القمة الخليجية أكدت وقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي اعتداء تواجهه أي دولة في المجلس.

وأشاد الزياني بجهود الكويت في "إصلاح العلاقات الخليجية المتوترة".

وأضاف أن القمة استعرضت تطورات العمل الخليجي المشترك، ووجهت الأجهزة المختصة بالدول الأعضاء لمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية.

ولفت إلى أنه تم اعتماد توصيات مجلس الدفاع المشترك، ملمحا إلى مباركة قادة المجلس افتتاح الأكاديمية الخليجية للدراسات الدفاعية والأمنية.

وذكر أنه تم اعتماد تولي نايف بن فلاح الحجرف منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي إن "التهديد الإيراني يواجه كافة دولنا ولابد من التعامل معه بالطرق الضرورية".

وحظيت القمة الخليجية الاعتيادية الـ40 بأجندة حافلة ناقشها القادة؛ في مقدمتها التوافق وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل.

والقمة الاعتيادية المنعقدة في الرياض هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث عقدت 9 قمم في السعودية بما فيها الدورة الحالية، و7 في الكويت ومثلها في البحرين و6 في الإمارات، ومثلها في قطر و5 في سلطنة عمان. 

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قمة عمق عبد اللطيف الزياني خليجية 40 الروابط الدول الخليجية

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