"جثة على الطريق" تثير ذعر المواطنين بشبرا الخيمة: "غارقة في الدماء"

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بعثور الأهالي على جثة لشاب، وبالفحص والانتقال تبين أن الجثة ملقاة بالأرض بإحدى شوارع شبرا الخيمة وبها طعنات متفرقة بالجسد وهي شاب يبلغ من العمر 35 عاما، ولم يعثر معه على ثمة أي أوراق أو متعلقات تبين هويته.



وتبين من التحريات والفحص لضباط المباحث من سؤال أحد شهود العيان للواقعة أن شخصين تشاجرا سويا ومن بينهما المجني عليه، وقام المتهم بقتله وتركه غارقا بدمائه وفر هاربا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بالفحص والتحري للتعرف على هوية المجني عليه وضبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



عثر أهالي مدينة شبرا الخيمة على جثة شاب مقتولا وملقاة بالشارع أمام المارة، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.