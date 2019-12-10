خبير سياحي: حجم الإشغالات في الأقصر وأسوان وصلت لـ95%

قال هشام إدريس، الخبير السياحي وعضو اتحاد شركات السياحة، إن المنتديات التي تم إقامتها الدولة خلال الفترة الماضية وخاصة في أسوان ساهمت في الاهتمام بالبنية التحتية والطرق والفنادق والمزارات السياحية والتشجير بصورة كبيرة، معربًا عن أمله أن يتم رفع كفاءة هذه الأماكن السياحية أكثر وأكثر.



وأوضح "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن مصر حتى الآن لم يتم وضعها على خريطة السياحية العالمية في المكانة التي تستحقها بما تمتلك من مقومات، والذي يفترض أن تصل لـ90 مليون سائح بما تمتلك من مقومات، مشيرًا إلى أنه كلما تم رفع كفاءة المناطق السياحية كلما زاد مردود وعائد السياحة.



وتابع الخبير السياحي وعضو اتحاد شركات السياحة، أن سائح السياحة الثقافية من أعلى دخل السياحة للدولة، مشيرًا إلى أن السياحة الثقافية للأقصر وأسوان العام الماضي بلغت 90%، ووصل حجم الإشغالات خلال الفترة القادمة في الأقصر وأسوان والصعيد لـ 90-95%، معربًا عن أمله أن يتم إقامة قاعة مؤتمرات في أسوان، وزيادة عدد الغرف الفندقية، مع الاهتمام أكثر بالمناطق الأثرية.

