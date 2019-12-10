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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الشرطة الفرنسية تستعد لاحتجاجات جديدة وسط الإضرابات

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
انضم عمال وموظفو المطار الفرنسيون وغيرهم الي الإضرابات في جميع أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، حيث تضغط النقابات على الحكومة لإلغاء التغييرات في نظام التقاعد الوطني، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || سقوط قتلى باحتجاجات "عنيفة" في طرابلس اللبنانية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
شهدت مدينة مدينة طرابلس شمالي لبنان، اليوم الثلاثا، احتجاجات عنيفة، حيث قام عدد من المتظاهرين برشق مبنى بلدية الميناء بالحجارة وتحطيم الزجاج التابع للمبنى، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || محكمة جزائرية تدين رئيسين سابقين بشأن قضايا فساد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أدين رئيسا وزراء جزائريان سابقان بتهم تتعلق بالفساد وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة في محاكمة تاريخية.

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محكمة جزائرية قضايا فساد طرابلس اللبنانية الشرطة الفرنسية آخر الأخبار

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