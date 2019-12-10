رابط Kora star بث مباشر الان مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريد بول سالزبورغ في دوري ابطال اوروبا yallalive

شاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10/12/2019 فى دوري أبطال أوروبا يستضيف ملعب سالزبورغ اليوم اجتماع بين فريقي نادى ريد بول ونظيره ليفربول بول ضمن مسابقات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا ، أستطاع نادى ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بمخزون 10 نقاط جمعهم من فوز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة وخَسر ماتش مثلها ،

وفي الاجتماع الماضي لعَب أمام نادى نابولي وإنتهي الاجتماع بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل مقصد ، على المنحى الآخر نادى ريد بول سالزبورج يحتل المركز الثالث بمخزون سبعة نقاط من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة وتلقي مبارياتين هزيمة.

وسوف ننقل لكم ميعاد المباراة اليوم يوم الثلاثاء 10 شهر ديسمبر 2019

في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا , في تمام الساعه الثامنة سوى خمس دقائق مساءً بحسب ميقات القاهره تقام المباراة على أرض ملعب سالزبورج ، يُعرض على قناة Bein sports HD.

كل جديد عن موعد ليفربول وريد بول سالزبورغ في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستكون عند وصول عقارب الساعة الثامنة إلا خمس دقائق عشيةً بتوقيت القاهرة , والتاسعة سوى خمس دقائق عشيةً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.



