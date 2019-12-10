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البرلمان يستدعي وزير التعليم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التى يعانى منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة.

وأضاف هاشم، أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لبحث تلك المشكلات.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب البرلمان استدعاء وزير التربية والتعليم أخبار البرلمان

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