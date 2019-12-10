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برلماني: الناس في دايرتي بتدعي عليا بسبب وزيرة الصحة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:14 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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شن النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء إلقاءه بيان عاجل بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول سوء الخدمات الصحية بعدد من المحافظات.

وقال عبدالمولى، إن هناك عجز صارخ فى الأطباء على مستوى الجمهورية، وتابع:"الناس كلها فى الدايرة بتدعى عليا بسبب الوزيرة". 

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان

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