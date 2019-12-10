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تفاصيل الهجوم على مستشفى في التشيك وقتل 6 أشخاص

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:48 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت شرطة جكهورية التشيك، أن مسلحًا يبلغ من العمر 42 عامًاأ أطلق النار على مجموعة من النا وقتل ستة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في غرفة انتظار بمستشفى في مدينة اوسترافا بشرق جمهورية التشيك قبل أن يهرب ويطلق النار على رأسه.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، كان هذا أسوأ حادث إطلاق نار في جمهورية التشيك، حيث أن جريمة القتل هناك نادرة نسبيًا، منذ أن قتل رجل بالرصاص ثمانية أشخاص ثم قتل نفسه في مطعم في بلدة أوهِرسكي بروت في العام 2015.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار الذي حدث في الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء في العيادات الخارجية في مستشفى الجامعة في أوسترافا، على بعد 350 كم شرق العاصمة براغ وبالقرب من الحدود مع بولندا.

صرح رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيس، للصحفيين بأن الحادث كان "عمل فردي".

هرب مطلق النار من المستشفى بعد الهجوم، مما أدى إلى مطاردة مئات الضباط.
وأطلق النار على رأسه فيما بعد بسيارته بطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة كانت تحلق فوقها.

وقال وزير الداخلية، يان هاماسيك، خارج المستشفى، إنه توفي بعد حوالي نصف ساعة بعد أن فشلت الشرطة في إنقاذه، مضيفًا: "مرتكب هذا العمل الشنيع قد مات".

وحدد راديو التشيك، نقلاً عن مدير الشركة التي يعمل فيها، المشتبه به كفني بناء محلي وقال، إنه في إجازة طبية.

ولم تستطع "رويترز" تأكيد ذلك على الفور.

قالت الشرطة، إنهم تلقوا مكالمات فى الساعة 7:19 صباحا (0619 بتوقيت جرينتش) وكان الضباط في مكان الحادث بعد خمس دقائق.

وقال مدير المستشفى جيري هافرلانت، للصحفيين، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم وتوفي واحد في الجراحة. وأضاف، أن اثنين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة لكن لم يصب أي من المسعفين.

وأوضح، أن الضحايا أُصيبوا بالرصاص من مسافة قريبة. كانوا جميعهم بالغين: أربعة رجال وامرأتين.

وقال رئيس قسم الشرطة الإقليمي، توماس كوزل، إن المهاجم كان صامتًا أثناء قيامه بعملية إطلاق النار ولم يكن هناك أي مؤشر على وجود شركاء.

وأضاف "كوزل": "أرسلت الشرطة طائرتين هليكوبتر لاصطياده. عندما كانت المروحية فوق السيارة، أطلق الجاني النار على رأسه. توفي متأثرًا بجراحه التي أصابته".

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الكلمات المفتاحية

شرق جمهورية التشيك جمهورية التشيك التشيك اطلاق نار في التشيك

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