السبت.. قائدة إيطالية وتينور برتغالي مع السيمفونى بالأوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الايطالى وسفارة البرتغال بالقاهرة حفلاً بقيادة المايسترو الايطالية ايزابيلا امبروسينى ومشاركة كل من عازفتا الفيولينة الشاباتان جنا سامر ورنا عبد الوهاب ، السوبرانو ايمان مصطفى والتينور البرتغالى جوزيه دى ايسا وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى ، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ الى جانب مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من فيردى وبوتشينى .

يشار ان الموسم الحالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة الى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين .