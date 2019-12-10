Advertisements
السبت.. قائدة إيطالية وتينور برتغالي مع السيمفونى بالأوبرا
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:08 م
Advertisements
أحمد رمضان متولي
Advertisements
يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الايطالى وسفارة البرتغال بالقاهرة حفلاً بقيادة المايسترو الايطالية ايزابيلا امبروسينى ومشاركة كل من عازفتا الفيولينة الشاباتان جنا سامر ورنا عبد الوهاب ، السوبرانو ايمان مصطفى والتينور البرتغالى جوزيه دى ايسا وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.
يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية
العالمية منها سويت لـ ريسبيجى ، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ الى جانب مقتطفات
غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من
فيردى وبوتشينى .
يشار ان الموسم الحالى لاوركسترا القاهرة
السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة الى جانب استضافة
العديد من القادة والعازفين العالميين .
Advertisements