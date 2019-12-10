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السبت.. قائدة إيطالية وتينور برتغالي مع السيمفونى بالأوبرا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:08 م
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ايزابيلا امبروسينى
ايزابيلا امبروسينى
أحمد رمضان متولي
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يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الايطالى وسفارة البرتغال بالقاهرة حفلاً بقيادة المايسترو الايطالية ايزابيلا امبروسينى ومشاركة كل من عازفتا الفيولينة الشاباتان جنا سامر ورنا عبد الوهاب ، السوبرانو ايمان مصطفى والتينور البرتغالى جوزيه دى ايسا وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.

 

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى ، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ الى جانب مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من  فيردى وبوتشينى .

 

يشار ان الموسم الحالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة الى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين  .

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