نشرة حوادث "الفجر": أكايمية الشرطة تستقبل وزير الدفاع التشادي.. وواقعة جديدة لمتنمري حدائق القبة



أكاديمية الشرطة تستقبل وزير الدفاع والأمن لجمهورية تشاد

استقبلت أكاديمية الشرطة، الفريق محمد أبا على صلاح وزيـر الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه.ولمزيد من التفاصيل



استقبلت أكاديمية الشرطة، الفريق محمد أبا على صلاح وزيـر الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خلافات سابقة.. النيابة تأمر بتشريح جثة عامل مقتولا بالعجوزة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عامل مقتولًا بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وذلك للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.ولمزيد من التفاصيل



أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عامل مقتولًا بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وذلك للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد سماع دوي انفجار.. نكشف حقيقة ما حدث بمعهد دراسي في عين شمس

صرح مصدر أمني أنه حدث صباح اليوم الثلاثاء تسريب بتنك أوكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بجامعة عين شمس نتج عنه سماع دوى انفجار. ولمزيد من التفاصيل



صرح مصدر أمني أنه حدث صباح اليوم الثلاثاء تسريب بتنك أوكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بجامعة عين شمس نتج عنه سماع دوى انفجار. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عمل درامي غير مفهوم" يتسبب في مجازاة مخرج سينمائي

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مخرج سينمائي بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، بالعقوبة المشددة.ولمزيد من التفاصيل



قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مخرج سينمائي بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، بالعقوبة المشددة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"متعلموش من غلتطهم".. التحقيق مع المتنمرين الثلاثة في واقعة جديدة

فتحت نيابة غرب التحقيق مع 3 طلاب متهمين بالتنمر على طالب سوداني بالصف الأول الثانوي في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ونشرهم الواقعة على موقع "tik tok".ولمزيد من التفاصيل

فتحت نيابة غرب التحقيق مع 3 طلاب متهمين بالتنمر على طالب سوداني بالصف الأول الثانوي في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ونشرهم الواقعة على موقع "tik tok".ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





"الفتوى" تنهي نزاعا بين الآثار ومحافظة الأقصر على 11 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر أداء مبلغ مقداره (11238505٫01) أحد عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات وقرش، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر مما أدى ضياع الكشافات التي تمت إضاءة المنطقة بها.ولمزيد من التفاصيل



انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر أداء مبلغ مقداره (11238505٫01) أحد عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات وقرش، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر مما أدى ضياع الكشافات التي تمت إضاءة المنطقة بها.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.