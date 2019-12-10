Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفقًا لأحكام القانون.. خطوات حذف ملفك الجنائي من سجلات وزارة الداخلية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:50 م
Advertisements
حذف الأحكام الجنائية
حذف الأحكام الجنائية
Advertisements

 يشعر بعض الأشخاص، بالضيق والخوف؛ نتيجة للحكم عليهم جنائياً، في بعض القضايا، وما يترتب على ذلك، من إزعاج دائم لهم، فلا يستطيعون التحرك بحرية، أو السير إلى العمل، لما يتعرضوا له عند الوقوف بالأكمنة الشرطية، أو منعهم من السفر في بعض الأحيان.


إجراءات شرطية هامة لحماية الجتمع

والشرطة المصرية تسعى لحماية المجتمع، وبدورها تقوم بالكشف عن الصحيفة الجنائية، لمن تشك بأمرهم، ومن الطبيعي أن يتم التحفظ على من يجدون لها "سابقة" جنائية؛ حفاظاً على المجتمع والتأكد من أن الشخص المضبوط، قضى عقوبته، وغير مطلوب أمنياً.

 

القانون المصري يساعدك في حذف هذا السجل

ويرغب الكثيرون، في إزالة هذا الحكم، ونتناول في السطور التالية بعض الخطوات التي تمكنك من حذف الأحكام الجنائية المحفوظة لك في سجلات وزارة الداخلية، وفق أحكام وقواعد القانون المصري.


 أماكن حفظ الأحكام الجنائية

تحفظ الأحكام الجنائية، لمن ارتكبوا وقائع لزمت الحكم عليهم، في 3 شبكات تتبع وزارة الداخلية، بشكل ثابت، ويوضح الفجر لقرائه هذه الأماكن:-

 

شبكة حاسوب وزارة الداخلية

وهذه الشبكة تظهر الأحكام النهائية، وهي تابعة للسجل المدني، ومسح البيانات الجنائية المسجلة عليها يكون عبر:-


1- تقديم طلب كتابي لمحكمة الجنايات التابعة لمكان سكان المتهم.


2- يشترط مرور المدة القانونية على الحكم.

 

إدارة تنفيذ الأحكام

هي شبكة تظهر القضايا المحكوم بها، سواء تم تنفيذها أم لا، وتتبع الأمن العام، ويتم مسحها من الحاسوب عن طريق:-


1- تقديم شهادة من الجدول للمديرية التابع لها.


2- لابد من الاستعلام عن صحة الشهادة من عدمها.

 

كارت التسجيل الجنائي "المعلومات الجنائية"

نموذج يوضع به بيانات المتهم، الاسم، الشهرة، اسم الوالد والأم، والشهرة إن وجد، وتوضع فيه درجة خطورته، و"سوابقه"، بجانب مواصفاته الجسدية، وهو أصعب نموذج يمكن حذفه؛ لأن الداخلية بتشترط مرور 5 سنوات، على آخر تهمة، ثم ينظر الطلب المقدم من المتهم، من قبل لجنة مختصة من الأمن العام.

 

 

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية صحيفة الحالة الجنائية سجلات وزارة الداخلية خطوات حذف العقوبات الجنائية الأحكام الجنائية إزالةالأحكام الجنائية

أخبار تهمك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ ساعة و نصف

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خالد بوطيب يحسم موقفه مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | وزير العدل: نرفض أى تدخل خارجى ..وإجراءات قضائنا عادلة"

مدير أمن الجيزة يقود حملة لتطهير البدرشين من البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون (صور)

سقوط 43 هاربا من 846 حكما قضائيا بالمحافظات

أمن الوادي الجديد يضبط 184 هاربًا من أحكام قضائية في حملات وبالأكمنة الحدودية

3 إجراءات قانونية لحماية نفسك من تشابه الأسماء مع المتهمين.. تعرف عليها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status