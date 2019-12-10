رابط "كورة أون لاين" مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش ليفربول Liverpool match

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

يتصدر الريدز المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نابولي بينما يحتل نظيره ريد بول المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ونقطتين عن نابولي ويتنافس الثلاثي بقوة علي ضمان ورقة التأهل وحجز مقعدين في الدور ال 16 .

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

بينما أكد هالاند مهاجم ريد بول عن مدي أهمية المباراة بالنسبه له ويعتبرها المواجهة الاهم في حياته ، وصرح قائلاً نحن لا نخشي ليفربول وليس لدينا ما نخسره سندخل المباراة ونتمتع بأنفسنا .

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

وأضاف: "أنا علي أتم استعداد لهذا اللقاء و أعيش حلماً كبيراً ، وأتطلع لهذه المباراة ، فمثل هذه المبارات التي كنت احلم بها منذ زمن ، وأختتم حديثه قائلا : انا اركز علي عملي فقط وعلي لعب كرة القدم والاستمتاع به وكل تركيزي حاليا علي سالزبورغ "

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح ليفربول في التغلب علي نظيره ريد بول ، وانتهت المباراة بنتيجة 3-4 لصالح الريدز ، وافتتح التسجيل في المباراة اللاعب " ساديو ماني " في الدقيقة التاسعة ، ثم أحرز الهدف الثاني " أندرو روبرتسون " في الدقيقة الخامسة و العشرون ، ثم أحرز الهدف الثالث والرابع الفرعون المصري " محمد صلاح " في الدقيقة 36 ، 69 لصالح الاحمر ، بينما أحرز اهداف سالزبورغ " اللاعب " هونغ هي تشان " في الدقيقة 39 ، و احرز الثاني " تاكومي " في الدقيقة 56 ، واحرز الثالث " إيرلنيغ هالاند " في الدقيقة 60 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب ، (إنفيلد ) وذلك في يوم 2 من شهر أكتوبر في هذا العام الجاري ضمن إطار مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال اوروبا .



