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"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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في إطار دعم القطاع الصحى وتحسين الاوضاع الصحية بجمهورية مصر العربية، نظمت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية بمشاركة عدد من الأطباء فى تخصصات العظام والانف والاذن والحنجرة والصحة العامة.

واستطاع الأطباء والفريق المشارك في القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لأكثر من 200 مريض، وعلى هامش القافلة تم عمل حملة توعوية لأهالى المنطقة تضمنت قياس السكر والضغط والتوعية بكيفية الوقاية أو التعامل معها لتجنب مضاعفاتها.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن القوافل الطبية تأتى في إطار مشروعات دعم القطاع الصحي بمحافظات جمهورية مصر العربية وتحديدًا فى المناطق النائية، لتحسين الأوضاع الصحية للأسر الفقيرة والتي تجد صعوبة فى توفير الرعاية الصحية لأبنائهم، كما أكد "رسلان" على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مساندة المؤسسات الرسمية والحكومية.
"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)
"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)
"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)
"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)
"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)
"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)
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