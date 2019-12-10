"الأطباء العرب" ينظم قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية (صور)

في إطار دعم القطاع الصحى وتحسين الاوضاع الصحية بجمهورية مصر العربية، نظمت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية مجانية بمنطقة الطابية بالإسكندرية بمشاركة عدد من الأطباء فى تخصصات العظام والانف والاذن والحنجرة والصحة العامة.





واستطاع الأطباء والفريق المشارك في القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لأكثر من 200 مريض، وعلى هامش القافلة تم عمل حملة توعوية لأهالى المنطقة تضمنت قياس السكر والضغط والتوعية بكيفية الوقاية أو التعامل معها لتجنب مضاعفاتها.



