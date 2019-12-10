أحمد جمال يكتب: محمد حماقي.. ع الهادي يا زبادي

على مدار أكثر من 30 عاما، ينظر الجميع بتأمل وانبهار للتجربة الفريدة للنجم عمرو دياب، مع التساؤل عن كيفية حفاظه على وتيرة نجاحه في تصاعد مستمر، وكيف يمكن أن تسيطر على مستواك الفني كأحد أكبر نجوم الوطن العربي في الغناء لأكثر من ثلاث عقود متواصلة، فكان الرد دائما عصي على تقديم تفسير لذلك، حتى ظن البعض أن تجربة عمرو دياب ليس لها من سبيل للتكرار، ولكن الحقيقة المفرحة غير ذلك.

نحن كجمهور مستمع لكل ما هو جديد من داخل وخارج مصر، نرغب دائما في أن نرى في عالمنا العربي أكثر من نموذج يناطح السحاب في نجاحه بشكل متواصل، ليس لفترة أو لمرحلة وحيدة، كما عشنا مع عمرو دياب وأيضا النجم الكبير محمد منير، والنجمة أنغام.

والفنان الذي أكد على جدارته ليكون خير امتداد لهذا الجيل من العمالقة، ولتأسيس منظومة نجاح لا تقل عن الأسماء الكبيرة السابق ذكرها، هو بالتأكيد محمد حماقي.

كمستمع لم يكن من المتحمسين لمتابعة حماقي في بداية مسيرته، ضاقت بيّ الحيل لتجنب ما يقدمه من موسيقى وكلمات، وتطوره في صناعة الفيديو كليب واختياراته العبقرية المتنوعة للتوزيع الموسيقي.

كيف يمكن تجاهل هذا التطور المرعب الذي حققه هذا الفنان في أقل من 20 عاما، جعله في مصاف أكبر كبار النجوم، ودفعنا للتنبؤ بأن راية الموسيقى في مصر في آمان، إذا ما كان هناك أجيال جديدة تطلع لحماقي كرمز ومثل يحتذى به.

سنتحدث أولا عن سياسة حماقي في اختيار الكلمات، لم يسعى لاستقطاب أجانب لينطقهم العربية عنوة، لم يسعى لنطق الإنجليزية في كلماته حتى يظهر كا multi langue artist، ولكنه سعى منذ البداية ببساطه لأن يعلم مستمعيه اللغة المصرية.

نتذكر كم أحدثت جمل من أغنياته مثل "أخدنتي على مشمي وكنت راضي"، "سماوي والله"، "سجل يا سجل يا مدني"، وأيضا "مايني".

دفعت بعض هذه المصطلحات المصرية جمهور حماقي من خارج مصر للتساؤل عن معانيها والتعرف على أصول هذه الكلمات تعد ابتكارات مصرية أصلية.

تدرج حماقي في هدوء بالتقرب من قلوب وآذان الملايين، كون ما يقدمه مختلف بنسبة 100%، ودون أن يجبر أحد على ملاحظة هذا الاختلاف الذي كان فارضا لنفسه.

وإذا ما تحدثنا عن الألحان والتوزيع الموسيقي، حماقي يسمع وكأنه يرى، فكل من يتابع تطورات الموسيقى بالخارج، يجد أن حماقي دائما ما كان متابع جيد، ذو نظرة مستقبلية مطورة.

وعلى سبيل المثال، حدث أن هيمت فترة من النوستاليجا على عدد كبير من الـ music producers، خارج مصر، وعاد أنماط موسيقى الثمانينيات للتوزيع الموسيقي في أعمال غنائية لموسيقيين عالميين مثل أديل وبرونو مارس، في الوقت نفسه الذي قدم به حماقي نفس النمط في ألبوم "عمره ما يغيب".

أما عن الفيديوهات الموسيقية فحدث ولا حرج، وخاصة في الموضوعات الدرامية والرومانسية الهادئة، ليس هناك من هو أفضل من حماقي في الوقت الحالي في تقديم هذه الموضوعات في فيديو كليب، بداية من "وافتكرت"، ومرورا بـ "مابلاش"، وحتى "راسمك في خيالي".

نجد دائما في هذه الفيديوهات أن حماقي خاطب قلوب المشاهدين قبل أعينهم فيما يقدمه من سيناريو مؤثر في الفيديوهات الموسيقية لأغانيه.

وسط كل هذا، وعلى مدار السنوات الماضية بهدوء وتأني فيه من العقل والذكاء ما يلزم، حقق حماقي ما حققه دون أن نرى منه ما نراه من غيره، فلم نسمع عن تكالبه على الجوائز الفردية، ولم نراه يتصنع المجد وينعت نفسه بالألقاب كا "نمبر وان".