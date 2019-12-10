يلا kora مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر سيتي kora online تابع لايف ليفربول LIVERPOL

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

 

وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة .

 

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

 

وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن  الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .


 

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