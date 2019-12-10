يلا kora مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر سيتي kora online تابع لايف ليفربول LIVERPOL

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة .

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .



