يلا kora مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج yalla shoot بث مباشر مباراة مانشستر سيتي kora online تابع لايف ليفربول LIVERPOL

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان
التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في
الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي
كامل جاهزيتنا للمباراة .
بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه
، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان
لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ،
بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل
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