Advertisements
Advertisements
Advertisements

إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تنعى المخرج الكبير الدكتور سمير سيف

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
سمير سيف
سمير سيف
الفجر الفني
Advertisements

نعت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين 9 ديسمبر، عن عمر يناهز 72 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

 

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها: "الراحل كان معلما للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين فى عالم الإخراج".

 

وتابعت: "للراحل أعمال بارزة على الشاشة الفضية وله بصمة مميزة  فى عالم الإخراج السينمائى والتليفزيونى، وان أعماله شكلت جزء هام من ملامح الفن السابع باعتبارها نماذج إبداعية خالدة ستظل محفورة في وجدان  الوطن العربي".

 

يشار أن المخرج الراحل سمير سيف احد أهم مخرجى السينما المصرية والعربية، كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز وتم تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.

 

وقدم أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى" مع النجم الكبير عادل امام وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب" .

 

Advertisements

أخبار تهمك

خالد بوطيب يحسم موقفه مع الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ ساعة و نصف

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status