إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تنعى المخرج الكبير الدكتور سمير سيف

نعت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين 9 ديسمبر، عن عمر يناهز 72 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها: "الراحل كان معلما للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين فى عالم الإخراج".

وتابعت: "للراحل أعمال بارزة على الشاشة الفضية وله بصمة مميزة فى عالم الإخراج السينمائى والتليفزيونى، وان أعماله شكلت جزء هام من ملامح الفن السابع باعتبارها نماذج إبداعية خالدة ستظل محفورة في وجدان الوطن العربي".

يشار أن المخرج الراحل سمير سيف احد أهم مخرجى السينما المصرية والعربية، كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز وتم تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.

وقدم أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى" مع النجم الكبير عادل امام وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب" .