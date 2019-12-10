الدكتور مصطفى السيد خلال لقائه طلاب "علوم عين شمس": العقول المصرية تبهر العالم

وأهدى ا.د. محمد رجاء درع الجامعة ودرع الكلية تقديرا للعالم الجليل الدكتور مصطفى السيد.



جاء ذلك بحضور أ.د محمد حسن طلعت الأستاذ بقسم الفيزياء وأ.د. تامر الأستاذ بقسم الفيزياء ولفيف من أساتذة الكلية والطلاب.

استضافت، اليوم، كلية العلوم جامعة عين شمس، العالم الدكتور مصطفى السيد رائد علوم النانو تكنولوجي، حيث افتتح أ.د. محمد رجاء السطوحي عميد الكلية الندوة، معربا عن فخره بأستاذه العظيم العالم الدكتور مصطفى السيد، مشيرا إلى عراقة كلية العلوم جامعة عين شمس وتخريجها لرواد العلوم المختلفة في مقدمتهم الدكتور فاروق الباز، مؤكدا أن كلية العلوم تذخر بالعلماء المتميزين، حيث ظهر ذلك خلال تقرير أكاديمية البحث العلمي الأخيرة التي تشير إلى أن ثلث الإنتاج العلمي من كليات العلوم بالجامعات المصرية وأن العلم هو قاطرة النجاح والتقدم.واستهل الدكتور مصطفى السيد حديثه مؤكدا أن العقول المصرية مميزة عن غيرها وأن الشخصية المصرية عندما تتسلح بالعلم والعمل والمثابره تتميز وتبدع وتتفوق عن غيرها، ناصحا الطلاب بالبعد عن موجات الإحباط التي يثيرها البعض حول كفاءة التعليم المصري، ومؤكدا أنه عند سفره للولايات المتحدة الأمريكية كان تعليمه ومعرفته مكافئة لأقرانه من مختلف دول العالم، مشددا على الطلاب ضرورة الثقة في النفس والعمل بجد والقراءة والاطلاع والشغف بالعلم كطريق للنجاح وهو طريق صعب لكن نتائج النجاح والنبوغ تستحق كل هذا العناء.ثم استعرض قصة أبحاثه في مجال اكتشاف علاج لمرض السرطان والتي بدأت منذ ١٦ عاما عندما أصيبت زوجته بالسرطان ومراحل تطور البحث وجهوده حيث بدأ في تطبيق تكنولوجيا النانو ذهب على الحيوانات الأولية داخل المعامل ثم انتقلت للتطبيق على الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب، وكانت هذا المرحلة في مصر ضمن فريق عمل من جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي حيث أعطت هذه التجارب نتائج علاج مبهرة تفوق كل التوقعات، مما دعى زميلته الدكتورة "ناعونى هالاس" في بدء علاج حالات سرطان البروستاتا على مرضى في الولايات المتحدة الأمريكية وأعطى العلاج نجاحا باهرا ولم يتم تسجيل آثار جانبية ضارة له وذلك منذ أكثر من عام ونصف وهو الهدف الذي سعى إليه فريق العمل منذ اللحظة الأولى هو خدمة الإنسانية.وبسط تقنية العلاج من خلال حقن الخلايا السرطانية بجزيئات النانو ذهب وتعريضها لضوء يولد حرارة تصل إلى ٤٠ درجة مئوية لمدة من خمس إلى عشر دقائق تؤدى لإنصهار الخلايا السرطانية وسريانها مع الدم والتفتت وبقاء جزء ضئيل لا يذكر في الكبد أو الطحال يتخلص الجسم منه بمرور الوقت ولا يمثل خطرا على صحة المريض.وفي ختام اللقاء أجاب الدكتور مصطفى السيد على تساؤلات الطلاب العلمية التي أشاد بمستواها العلمي الذي يؤكد كفاءتهم العلمية.