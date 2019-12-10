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تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم "اللهم ثورة" 15 يوما

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس متهم 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ«اللهم ثورة».

من الجدير بالذكر أن القضية متهم بها 25 متهمًا على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة اتهامات منها مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
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