شاهد.. لحظة تشيع جثمان المخرج الراحل سمير سيف (صور)

شيعت منذ قليل جثمان المخرج الراحل سمير سيف، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف، بحضور عدد كبير من نجوم الفن حرصًا منهم على توديعه إلى مثواه الأخير، وكان من بين هؤلاء الحاضرين محمد التاجي، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، محمود حميدة، ليلي علوي، عايدة رياض، ندي بسيوني، منير مكرم، والكاتب وحيد حامد ونجله المُخرج مروان حامد، وبطرس دانيال، الناقد محمد عاطف، والمخرج علي إدريس.

ويعد سمير سيف من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالاً رائعة مع كبار النجوم، ومن أبرز أعماله التي لا حصر "المشبوه، النمر والأنثى،دائرة الإنتقام، الهلفوت، شمس الزناتى، معالى الوزير، احترس من الخط، غريب فى بيتى، عيش الغراب، الراقصة والسياسى".

يذكر أن آخر أعمال المخرج الراحل سمير سيف هو فيلم "أوغسطينوس بن دموعها" وحصل علي جائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ ٣٣، كما حصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.