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تجديد حبس 18 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس 18 متهما 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ونسبت النيابة للمتهمة وآخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
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