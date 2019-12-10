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خالد بوطيب يحسم موقفه مع الزمالك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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خالد بوطيب
خالد بوطيب
هاني عصام
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حسم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه بشأن فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتعالت الانتقادات ضد اللاعب في الفترة الماضية بسبب كثرة غيابه للاصابة.

ورفض اللاعب التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الإدارة البيضاء لفسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين وسط حل الإدارة الودي معه.

ويرغب الزمااك في فسخ التعاقد مع بوطيب والتعاقد مع لاعب جديد في مركز الهجوم بسبب تأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري لخضوعه لجراحة في الركبة بفرنسا.

بوطيب يحق له الحصول على ما يقترب من مليوني ونصف مليون دولار وهو مبلغ كبير للغاية يرفض الزمالك تحمله مقابل فسخ التعاقد معه.

وعلى الجانب الآخر باءت محاولات تسويق بوطيب بالفشل في المغرب بعد رفض أندية القمة هناك الرجاء والوداد التعاقد معه بسبب عدم جاهزيته في الوقت الحالي.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن متافسات بطولة الدوري.

ويتواجد في خط هجوم الزمالك حاليا الثنائي مصطفى محمد وعمر السعيد فقط وترغب الإدارة في تدعيم الخط الأمامي
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمود كهربا خالد بوطيب الزمالك

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