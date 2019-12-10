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بالأرقام.. حساب المواطن يكشف التفاصيل الكاملة حول دعم دفعة ديسمبر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:50 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن بالأرقام عن التفاصيل الكاملة حول دعم دفعة ديسمبر، عبر صفحته الرسمية بتويتر، بعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019.

وقال حساب المواطن إنه أودع اليوم حوالي 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وأكد حساب المواطن إنه بلغ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حوالي 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وارتفعت نسبة المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم 3.8 مليون مستفيد، وفقا لما أكده حساب المواطن عبر تويتر.
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