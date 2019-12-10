عاجل.. تصريح قوي لرئيس جنوب إفريقيا بشأن السيسي



وأشار "رامافوزا"، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا بد أن يكون هناك تعظيم لمستوى الشراكة بين البلدين، خاصة وأنه حاليا متواضع ولكن يمكن تعظيمه، لافتا إلى أن مصر وجنوب أفريقيا ملتزمين بالعمل على حفظ السلام في القارة.





وأعرب عن رغبته أن يكون هناك المزيد من زيارات المصريين إلى جنوب أفريقيا، وكذلك يزور مواطني جنوب أفريقيا مصر، حيث أن من خلال تلك الزيارات سيكون هناك صلة أكبر بين شعوب البلدين، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي والحكومة المصرية على كرم الضيافة.





وأكد أن مصر وجنوب أفريقيا أجمل دولتين بالعالم، متمنيا أن يكون هناك خط سك حديد يربط بين كيب تاون والقاهرة، مشيدا بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، معقبا: "السيسي قاد أفريقيا بطريقة رائعة".



قال الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، إن المصريين ساعدوا شعب جنوب أفريقيا كثيرا في الوصول إلى حريتهم، موضحا أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت جوانب عدة، واتفقوا على زيادة حجم الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.