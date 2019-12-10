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"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة قانون الطفل لدراسته

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام شعراوي
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قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك لاجتماع اللجنة القادم المقرر له 22 ديسمبر لمزيد من الدراسة من جانب أعضاء اللجنة.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

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قانون الطفل البرلمان أخبار البرلمان

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