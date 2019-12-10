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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تتعافي وتربح 1.9 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:39 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع علي صعود جماعي لكافة المؤشرات بدعم  مشتريات المصريين والعرب مع  توقعات قرب إنتهاء فترة التصحيح والتي عانت منها البورصة علي مدار 20 جلسة ، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار جنيه، مغلقاً عند 694.7 مليار جنيه .

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي اليوم حيث صعد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.49% عند مستوي 13509 نقطة ، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.67% عند مستوي 526.5 نقطة ، وارتفع 0.52% عند مستوي 1376.2 نقطة .

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وإتجهت تعاملات المصريين والعرب بالبورصة المصرية ناحية الشراء ، وسجلت صافي شراء بنحو 51.6 مليون جنيه و 2.7 مليون جنيه علي التوالي ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بنحو 54.3 مليون جنيه.

تداولات بالبورصة المصرية

وسجلت البورصة المصرية اليوم قيم تداولات بنحو 534 مليون جنيه ، علي عدد 86.7 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 15.6 ألف عملية بيع وشراء ، حيث تم التدوال علي 164 شركة إرتفع منهم 67 شركة وإنخفض 25 شركة ، وإستقر 42 شركة .

توقعات بإستهداف مستوي مقاومة الاول عند 14700 نقطة خلال الأيام المقبلة 

وتوقع سعيد الفقي خببير أسواق المال ، إنتهاء الفترة التصحيحية العنيفة للبورصة وارتدادة من هذة المناطق خلال جلسات نهاية الاسبوع واستهداف المؤشر الرئيسي للبورصة  مستوي المقاومة الاول عند 14700 نقطة حيث ان رغم صعود المؤشر
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