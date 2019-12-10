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وزارة الفلاحة تحذّر البحّارة من المجازفة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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حذّرت وزارة الفلاحة في بلاغ اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، البحارة من المجازفة والإبحار، داعية إيّاهم إلى أخذ الاحتياطات اللّازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ، باعتبار تواصل هبوب الرياح القوية خصوصا بالمرتفعات والمناطق الساحلية.

ومن المنتظر أن تصل سرعة الرياح، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى 80 كلم في الساعة وتتجاوز مؤقتا 100 كلم في الساعة في شكل هبّات.

ويذكر بأنه على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم، دعت وزارة الداخلية في بيان مروري نشرته اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، إلى توخي الحذر من قبل مستعملي الطريق.

وقد جاء نصّ البلاغ، كالآتي

"على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم... تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان.

هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق ويمكنهم عند الضرورة الإتصال على الرقم التالي: 71.343.201".
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