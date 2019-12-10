وزارة الفلاحة تحذّر البحّارة من المجازفة

حذّرت وزارة الفلاحة في بلاغ اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، البحارة من المجازفة والإبحار، داعية إيّاهم إلى أخذ الاحتياطات اللّازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ، باعتبار تواصل هبوب الرياح القوية خصوصا بالمرتفعات والمناطق الساحلية.





ومن المنتظر أن تصل سرعة الرياح، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى 80 كلم في الساعة وتتجاوز مؤقتا 100 كلم في الساعة في شكل هبّات.



