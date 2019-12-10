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أسعار النفط تتراجع للجلسة الثانية على التوالى

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، حيث نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 % إلى 64.14 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 %إلى 58.92 دولار للبرميل.

ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الاثنين.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "حالة النشوة (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلا والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري".

وأظهرت بيانات يوم الأحد هبوط صادرات الصين في نوفمبر 1.1%على عكس توقعات استطلاع لرويترز بزيادة 1%.

ويقول محللون إن تحرك أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء مثل روسيا، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.

لكن زيادة الإنتاج من خارج أوبك تهدد بإلحاق الضرر بجهود الحد من إمدادات الخام العالمية.

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